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Карасёв назначен четвёртым арбитром полуфинала ЛЕ «Валенсия» — «Арсенал»

Карасёв назначен четвёртым арбитром полуфинала ЛЕ «Валенсия» — «Арсенал»
Футбол / Лига Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судей, которые будут работать на ответных полуфинальных матчах Лиги Европы. Обе встречи состоятся 9 мая. Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.

Матч «Челси» – «Айнтрахт» обслужит бригада румынских судей во главе с Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья – чех Павел Краловец. Дополнительные рефери – Раду Петреску и Себастьян Колцеску.

Игру «Валенсия» – «Арсенал» обслужит бригада голландских судей во главе с Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервный судья – россиянин Сергей Карасёв​. Дополнительные рефери – Деннис Хиглер и Камфус Йохем.

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