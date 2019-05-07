Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги в прошедшем месяце. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» в «Твиттере».

В голосовании, которое проводилось среди интернет-пользователей, наставник манкунианцев обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»).

В апреле «Манчестер Сити» провёл пять матчей и в каждом из них одержал победу. «Горожане» оказались сильнее «Кардифф Сити» (2:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бёрнли» (1:0). За тур до окончания сезона манчестерская команда лидирует в турнирной таблице первенства, опережая «Ливерпуль» на одно очко. В последнем матче подопечные Гвардиолы сыграют на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Невероятный сезон в Англии! Все расклады перед последним туром
В АПЛ не будет «золотого» матча, а «Арсенал» идёт мимо топ-4.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент