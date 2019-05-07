Гюндоган: могу представить, что «Ливерпуль» победит «Барселону» со счётом 4:0

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил мнение, что «Ливерпуль» способен победить «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выйти в финал турнира, несмотря на поражение в первой встрече со счётом 0:3.



«Я уже думал об этом противостоянии, и почему-то у меня есть ощущение, что в нём ещё не всё решено. Я могу представить себе победу «Ливерпуля» со счётом 4:0. Не знаю, почему, но мне кажется, что на «Энфилде» эти футболисты, которых мотивирует Клопп и с которыми очень нелегко играть, могут в одном матче прибить даже такую команду, как «Барселона», — цитирует Гюндогана Goal.com со ссылкой на DAZN.



Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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