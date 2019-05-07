Варди признан игроком месяца в АПЛ

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в апреле, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».



В прошедшем месяце 32-летний англичанин принял участие в четырёх матчах, в которых записал на свой счёт пять голов. Форвард отметился дублями в играх с «Хаддерсфилд Таун» (4:1) и «Арсеналом» (3:0), а также успел один раз поразить ворота «Вест Хэм Юнайтед» (2:2). Всего в активе Джейми 18 мячей и 4 голевые передачи в 33 матчах Премьер-лиги.



В голосовании за приз Варди опередил Эдена Азара («Челси»), Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха (оба – «Ливерпуль»), Эмерика Лапорта («Манчестер Сити»), Шейна Лонга («Саутгемптон»), Айосе Переса («Ньюкасл Юнайтед») и Криса Вуда («Бёрнли»).

Гвардиола: Варди — великолепный нападающий, он забивает в каждом матче