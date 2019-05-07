В Нидерландах игрок притворился больным и поехал на матч «Тоттенхэм» — «Аякс»

Клуб из первого дивизиона Нидерландов «Телстар» расторг соглашение с нападающим Йорди ван дер Ланом, сообщает Ijmuidercourant.nl.



Причиной для такого решения стал обман со стороны 25-летнего футболиста, притворившегося больным и отправившегося в Лондон на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Аякс» (0:1).



«Конечно, я понимаю, что это неловкая ситуация. Мы с клубом пообщались и решили расстаться в хороших отношениях. Я притворился больным, потому что был уверен, что меня не отпустят с тренировки. Также я учитывал, что в этом сезоне команда уже ни на что не претендует и что я получаю не так много игрового времени в последнее время. Если бы всё было иначе, я бы не поехал в Лондон.



Перед матчем я сообщил клубу, что на самом деле здоров и нахожусь в Лондоне. Так что они вряд ли были удивлены, увидев меня по телевизору», — заявил ван дер Лан.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.