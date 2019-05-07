Болельщики «Ростова» признали Ерёменко лучшим в апреле

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко стал лучшим футболистом по итогам послематчевых голосований болельщиков на официальном сайте клуба. Средний балл финского футболиста составил 4,47.

В прошлом месяце Ерёменко провёл в составе ростовской команды четыре матча, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Всего 32-летний футболист в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 13 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Ерёменко подписал контракт с «Ростовом» в январе 2019 года. Соглашение между сторонами рассчитано на 2,5 года.

По итогам сезона-2014/15 Ерёменко был признан лучшим игроком РПЛ по версии лиги и завоевал серебряные медали чемпионата в составе ЦСКА. В сезоне-2015/16 он стал чемпионом России.