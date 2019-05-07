Болельщики «Зенита» назвали Барриоса лучшим в апреле

Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали лучшим футболистом по итогам предпоследнего месяца сезона колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Барриос провёл в апреле пять матчей, в которых петербуржцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.
Второе место по итогам месяца занял Ярослав Ракицкий, третье — Бранислав Иванович. Об этом сообщил официальный сайт сине-бело-голубых.
Лучшим футболистом августа был признан Артём Дзюба, сентября — Себастьян Дриусси, октября — Леандро Паредес, ноября — Далер Кузяев, марта — Сердар Азмун.
Барриос перешёл в стан сине-бело-голубых 1 февраля 2019 года. Сообщалось, что трансфер обошёлся чемпионам России в € 15 млн. Контракт Вильмара с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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