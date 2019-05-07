Тимофеев и Джано не сыграют со «Спартаком»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился подробностями об условиях арендных соглашений с московским «Спартаком» по полузащитникам Джано Ананидзе и Артёму Тимофееву.



«Тимофеев и Джано не смогут сыграть против «Спартака». В арендном соглашении прописано, что выступать против них они не могут», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Джано и Тимофеев перешли в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды в зимнее трансферное окно. Грузинский хавбек успел провести за самарскую команду 8 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметиться 1 голом и 1 результативной передачей. В активе Артёма 1 мяч и 1 пас в 8 встречах.



Матч 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 18 мая на стадионе «Самара Арена».

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