Экс-игрок «Арсенала» Эду станет техническим директором клуба

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эду Гаспар будет назначен на пост технического директора клуба, сообщает Daily Mail.



По информации источника, 40-летний бразилец присоединится к лондонскому клубу предстоящим летом, после Кубка Америки. На данный момент Эду является координатором национальной команды Бразилии. Отмечается, что Эду уже просматривает футболистов для лондонского «Арсенала», среди которых защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити и игрок «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. После назначения на пост технического директора «Арсенала» Эду будет работать вместе с Раулем Санльеи.



Эду выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2001 по 2005 год. Вместе с «Арсеналом» бразилец дважды становился чемпионом Англии.

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