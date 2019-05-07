Жирков может перейти в «Тамбов»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове», в случае выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.

Если «Зенит» не продлит контракт с игроком, то «Тамбов» готов предложить контракт Жиркову. Сам футболист не прочь перебраться в тамбовский клуб.

Напомним, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001 по 2003 год выступал за местный «Спартак».

После 35 туров «Тамбов», набрав 67 очков, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Для гарантированного выхода в РПЛ клубу нужно набрать три очка в трёх матчах.

В нынешнем сезоне 35-летний Жирков принял участие в 10 матчах чемпионата России, в которых отметился тремя результативными передачами.