Рибери: хочу поиграть ещё 1 или 2 года, а затем вернусь в «Баварию»

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери сообщил, что он покинет мюнхенский клуб летом, но затем собирается вернуться.

«Есть несколько вариантов, но пока рано говорить о том, что произойдёт в следующем сезоне. Но что-то будет, это точно. Я буду играть ещё один или два года, а затем вернусь в Мюнхен. Это 100 процентов. Мы обсуждали это с президентом клуба Ули Хёнессом и генеральным директором Карлом-Хайнцем Румменигге.

Но, как вы знаете, многое может произойти за два года. Поэтому первым делом я должен вернуться в Мюнхен. Тогда посмотрим», — приводит слова Рибери Sky Sports.



Напомним, что 36-летний Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. В составе мюнхенского клуба он восемь раз становился чемпионом Германии, а также выиграл Лигу чемпионов.