«Арсенал» ведёт переговоры о переходе Н. Пепе

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему «Лилля» Николя Пепе. Об этом сообщает Metro со ссылкой на France Football.

По данным источника, представители английского клуба провели переговоры по трансферу футболиста с руководством французов. Ранее сообщалось, что «Лилль» оценивает форварда в € 80 млн. Интерес к нему также проявляют «Бавария», «Барселона», «Интер» и «Пари Сен-Жермен».

23-летний Пепе перешёл в «Лилль» летом 2017 года из «Анже». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (8 — с пенальти), а также отметился 11 результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.