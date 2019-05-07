Сборная России U17 проиграла Португалии во втором матче ЧЕ-2019

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы—2019 U17 сборная Португалии встречалась с национальной командой России. Игра состоялась на стадионе «УКД Боул» в Дублине и завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской команды.



На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Португалии Гонсалу Баталья. В начале второго тайма, на 50-й минуте португальцы укрепили преимущество в счёте — автором второго гола стал хавбек Жерсон Соуза. Через 18 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Португалии, который успешно реализовал российский полузащитник Кирилл Щетинин.



Сборная Португалии набрала 3 очка и поднялась на третье место в таблице группы С. Россия (0) — на последнем, четвёртом месте. В следующем туре сборная России сыграет с лидером группы С, национальной командой Венгрии, а португальцы проведут матч с Исландией. Обе встречи состоятся 10 мая.