Пике: Ла Лиге будет не хватать Година

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на новость об уходе защитника Диего Година из мадридского «Атлетико». Напомним, сегодня, 7 мая, на пресс-конференции 33-летний уругвайский футболист объявил о решении покинуть испанский клуб по окончании нынешнего сезона.



«Годин покидает „Атлетико“. От себя хотел бы выразить огромное уважение этому человеку. Ла Лиге будет его не хватать», — написал Пике на странице в «Твиттере».



Годин выступает в составе «Атлетико» с 2010 года. Вместе с мадридским клубом уругвайский футболист становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Также Годин становился обладателем Суперкубка Испании. Ранее сообщалось, что Годин может перейти в «Интер».

Годин объявил об уходе из «Атлетико»