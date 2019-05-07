Вертонген будет тренироваться в специальной маске

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген возобновил тренировки после того, как получил травму головы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с голландским «Аяксом» (0:1), информирует пресс-служба английского клуба.

32-летний бельгиец будет носить специальную маску для носа и находиться под контролем медицинского штаба «шпор».

Защитник «Тоттенхэма» повредил нос 30 апреля в столкновении в первом тайме матча с «Аяксом», после которого у него началось кровотечение. Врачам удалось привести игрока в порядок, и они вернули его на поле. Однако после этого Вертонген почувствовал себя плохо и попросил замену, а выйдя за пределы поля чуть не потерял сознание. После матча медицинский штаб английского клуба подвергся критике за свои действия.