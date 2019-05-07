Алисон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитере

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер выйдет на ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» в уникальном свитере. Его специально к этой встрече разработал технический спонсор команды. Причиной послужило то, что основные свитера вратаря «Ливерпуля» на сезон могут сливаться с формой игроков каталонского клуба и футболками арбитров.

Как сообщает пресс-служба красных, этот свитер является уникальным и не будет доступен для продажи.

Фото: ФК «Ливерпуль»

Ответная встреча «Ливерпуля» и «Барселоны» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом поединке, который проходил на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, сине-гранатовые сумели добиться победы со счётом 3:0. Голами отметились нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль.