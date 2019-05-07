Гвардиола, Почеттино и Клопп поборются за звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера сезона. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В число номинантов на награду вошли: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»).

Голосование продлится до 9 мая, а имя победителя будет названо 14 мая.

Гвардиола имеет шансы стать третьим тренером в истории Премьер-лиги, чья команда может защитить чемпионский титул. Ранее подобное удавалось Алексу Фергюсону с «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью, который тренировал «Челси».

«Ливерпуль» под руководством Клоппа также претендует на титул чемпиона Англии.

«Тоттенхэм Хотспур» практически гарантировал себе место в топ-4, а «Вулверхэмптон» набрал рекордное количество очков для новичка АПЛ.