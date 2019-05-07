Почеттино: отрицательный результат первого матча осложняет задачу «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом».



«Аякс» был очень хорош в Лондоне в первые полчаса. Талантливая команда, с сильными игроками и очень хорошим тренером. Они всецело заслужили играть на этой стадии.



Все наши футболисты очень важны. Сон Хын Мин пропустил первый матч, и он главный, кто расстроился после красной карточки в субботу. Однако куда важнее игра команды в целом. Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу на завтра, но ничто еще не решено. Мы знаем, что должны выиграть и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент. Нас ждет увлекательный матч. Здорово участвовать в полуфинале. Нам нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть завтра, ведь нам нечего терять.



Йохан Круифф был гением, я всегда им восторгался. Почти 20 лет жил в одном с ним городе, но на другой его стороне. Я играл с его сыном — Жорди. Он дарил вдохновение и был невероятным человеком. Мне очень приятно находиться здесь сейчас и готовиться к полуфиналу Лиги чемпионов. Никто и не думал, что в последнюю неделю сезона у нас будет возможность выйти в финал Лиги чемпионов. Надо получить удовольствие от этого момента и верить в успех.



Мы сейчас — как во сне. Пять лет назад нашей задачей было ликвидировать разницу между нами и четверкой топ-клубов Англии. Затем — выйти в Лигу чемпионов. Затем — выйти в 1/8 финала. И вот мы играем в полуфинале. Никто не ожидал, что мы трижды подряд будем играть в Лиге чемпионов и дойдем до этой стадии еврокубка.



Ян Вертонген заработал рассечение носа. Многие футболисты продолжали играть в таких обстоятельствах. Если завтра он будет в форме, а мы в это верим, то дадим ему возможность сыграть. Не думаю, что ему нужна маска. Всё было не так серьёзно", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

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