Летом УЕФА рассмотрит вопрос об участии крымского клуба в еврокубках

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что один из клубов полуострова может получить путёвку в еврокубки.

«В 2014 году в УЕФА нам говорили, что через три-пять лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путёвки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идёт, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы», — приводит слова Ветохи «Рейтинг букмекеров».

В чемпионате Крыма принимают участие восемь клубов. В сезоне-2017/18 чемпионом стал клуб «Евпатория». До этого золотые медали завоёвывали «ТСК-Таврия» и «Севастополь».