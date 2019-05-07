«Ливерпуль» — «Барселона»: Месси, Видаль и Шакири сыграют в первых минут

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Барселоны» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Мане, Шакири, Ориги.



«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Роберто, Видаль.



В первом матче, который проходил на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, «сине-гранатовые» сумели добиться победы со счётом 3:0. Голами отметились нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль.



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