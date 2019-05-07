Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае выигрыша Лиги чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не исключил вероятности ухода из команды в случае выигрыша Лиги чемпионов.

«Выиграть Лигу чемпионов? Это было бы фантастикой. Разве нет? Закрыть пятилетнюю главу и пойти домой.



Если я выиграю Лигу чемпионов с «Тоттенхэмом», в этих обстоятельствах и в этом сезоне, мне нужно будет подумать о том, что, возможно, стоит заняться чем-то другим», — приводит слова Почеттино Mirror.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом». Встреча состоится в Амстердаме завтра, 8 мая, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче победу на выезде одержал голландский клуб со счётом 1:0.