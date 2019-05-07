Дзагоев вошёл в символическую сборную из игроков с истекающими контрактами

Британское издание The Sun составило символическую сборную, в которую вошли футболисты, чьи контракты истекают ближайшим летом.

В состав команды вошёл полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, оказавшийся в числе запасных.

По мнению журналистов, составивших сборную, эта команда в следующем сезоне могла бы побороться за чемпионство в Премьер-лиге.

Состав символической сборной выглядит так:

вратарь Джанлуиджи Буффон («ПСЖ»);

защитники Филипе Луис («Атлетико»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Давид Луис («Челси»), Дани Алвес («ПСЖ»);

полузащитники Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»);

нападающие Марио Балотелли («Марсель»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Ясин Браими («Порту»);



запасные Вилли Кабальеро («Челси»), Гари Кэхилл («Челси»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Эктор Эррера («Порту»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Арьен Роббен («Бавария»), Дэниел Старридж («Ливерпуль»).