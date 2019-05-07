«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа Конте

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Рому», сообщает The Telegraph.



По информации источника, основным кандидатом на пост главного тренера римского клуба был итальянский специалист Антонио Конте, однако он отказался от предложения «Ромы». Руководство римского клуба намерено предложить должность Сарри. Несмотря на то что «Челси» при Сарри уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов, специалист остаётся непопулярным среди большого числа болельщиков лондонского клуба.



Напомним, в начале марта текущего года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо. Место наставника команды занял Клаудио Раньери, клуб подписал со специалистом контракт сроком до конца текущего сезона.

Раньери: был бы счастлив увидеть Конте на посту главного тренера «Ромы»