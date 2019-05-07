Лопетеги может возглавить «Баварию»

«Бавария» проявляет интерес к испанскому тренеру Хулену Лопетеги. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве возможной замены нынешнему наставнику Нико Ковачу. Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.

За два тура до финиша сезона «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, а также вышла в финал национального Кубка, где сыграет с бременским «Вердером». Но в Лиге чемпионов мюнхенский клуб вылетел уже на стадии 1/8 финала, уступив «Ливерпулю» (0:0, 1:3).