«Анжи» подал заявку на лицензирование на сезон-2019/20

Махачкалинский «Анжи» подал заявку на получение лицензии Российского футбольного союза. Напомним, клуб на протяжении всего нынешнего сезона испытывал финансовые трудности, а также имеет задолженности по зарплате.



«Анжи» подал заявку на лицензирование. Из лидеров ПФЛ не подал заявку только лидер зоны Восток «Сахалин». Это означает, что клуб точно не выступит в ФНЛ в сезоне-2019/20», — приводит слова начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина Sport24.



За три тура до окончания нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» имеет в активе 20 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице соревнования. От зоны стыковых матчей, которая позволяет клубу побороться за право выступать в РПЛ, «Анжи» отделяет 6 очков.