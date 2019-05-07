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Президент «Барселоны» возложил цветы к мемориалу жертвам «Хиллсборо»

Президент «Барселоны» возложил цветы к мемориалу жертвам «Хиллсборо»
Футбол / Лига чемпионов

Президент «Барселоны» Хосеп Мариу Бартомеу почтил память жертв трагедии, произошедшей в 1986 году на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде.

Бартомеу возложил цветы к мемориалу «Хиллсборо», который находится возле домашнего стадиона «Ливерпуля» — «Энфилда».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».

16 апреля была 30-я годовщина трагедии, которая унесла жизни 96 болельщиков «Ливерпуля». Всего же в давке получили ранения разной степени тяжести 766 человек.

Напомним, «Барселона» играет с «Ливерпулем» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит на «Энфилде» и началась в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. В первом матче каталонский клуб добился победы на своём поле со счётом 3:0.

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