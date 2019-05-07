«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется Магуйаром

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к защитнику «Лестер Сити» Гарри Магуайру. Об сообщает ESPN.

По данным источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер намерен усилить каждую линию своей команды ближайшим летом.

«МЮ» интересовался Магуйром ещё прошлым летом, но тогда «дьяволы» отказались платить за него требуемые € 93 млн.

26-летний Магуйар перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.