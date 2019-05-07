«Ливерпуль» — «Барселона»: Ориги вывел мерсисайдцев вперёд в противостоянии

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К 80-й минуте мерсисайдцы ведут в счёте — 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 79-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги оформил дубль. Ранее два мяча в ворота «Барселоны» отправил хавбек «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум. В первой игре, которая проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, сине-гранатовые сумели добиться победы со счётом 3:0. Голами отметились нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль.



Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют амстердамский «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур», которые проведут свою игру завтра, 8 мая. Первый матч в Лондоне завершился победой амстердамцев со счётом 1:0.