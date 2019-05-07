«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала «Ливерпуль» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги. Во втором тайме, на 54-й минуте, преимущество хозяев в счёте укрепил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену после перерыва. Через 2 минуты Вейналдум оформил дубль и сравнял счёт в противостоянии с каталонцами. В концовке встречи, на 79-й минуте, Ориги забил четвёртый гол за мерсисайдцев.



Напомним, в первом матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.