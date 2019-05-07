Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/2 финала «Ливерпуль» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги. Во втором тайме, на 54-й минуте, преимущество хозяев в счёте укрепил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену после перерыва. Через 2 минуты Вейналдум оформил дубль и сравнял счёт в противостоянии с каталонцами. В концовке встречи, на 79-й минуте, Ориги забил четвёртый гол за мерсисайдцев.

Напомним, в первом матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2019, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
4 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 – Ориги – 7, 2:0 – Вейналдум – 54, 3:0 – Вейналдум – 56, 4:0 – Ориги – 79
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент