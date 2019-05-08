Полиция разыскивает фанатов, вывесивших на матче ЦСКА — «Динамо» баннер о Fan ID

Полиция Москвы разыскивает болельщиков, которые вывесили несанкционированный баннер на матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» (2:2), сообщает ТАСС со ссылкой на директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина.



Напомним, во время второго тайма матча на трибуне фанатов «армейцев» появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад». Многие болельщики поддержали данную акцию.



Московский ЦСКА набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (30) — на 12-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.