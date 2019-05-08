Робертсон: «Ливерпуль» прошёл в финал ЛЧ, это всё, что имеет значение

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финальную стадию турнира.



«Кто проходит в финал? Мы. Это всё, что имеет значение. Вейналдум продолжил игру вместо меня и забил два гола. Сейчас мне плевать на травму. Я уже много раз повторял это в нынешнем сезоне, но что за команда! Мы верили. Люди списали нас со счетов. Мы верили, что если сможем хорошо начать матч, преодолеем всё, что угодно.



Алисон делал невероятные сейвы. Мы держали пальцы скрещенными. Ждём воскресенья, полные энергии. Да, это не в наших руках, но мы видели разные чудеса. Особенно, сегодня вечером», — приводит слова Робертсона BBC.