Дзюба: браво, Ливерпак! Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.

«Браво, Ливерпак! Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире! Даже дети не спят», — написал Дзюба в своём «инстаграме», прикрепив видео с собой и ребёнком, скандирующими название «Ливерпуля».

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).