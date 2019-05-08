Вейналдум: был зол из-за того, что Клопп оставил меня на скамейке запасных

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). Напомним, Вейналдум вышел на замену после перерыва и стал автором дубля в этой встрече.



«Невероятно. После игры в Испании мы были уверены, что сможем забить 4 гола и пройти дальше. Люди сомневались в нас и думали, что нам не под силу совершить подобное. Но мы снова доказали, что в футболе возможно всё. Я был зол из-за того, что тренер оставил меня на скамейке запасных. Я просто пытался помочь своей команде. Счастлив, что смог это сделать, забив два гола», — приводит слова Вейналдума BBC.



Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

Видео: эмоции игроков «Ливерпуля» и «Барселоны» после финального свистка