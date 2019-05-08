Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Барселоны» в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Это было футбольное безобразие со стороны «Барселоны». «Ливерпуль» — молодцы, красавцы. Их шанс был в том, чтобы выйти и сыграть вот так, как они сыграли. С этим рвением. А «Барселона» — это ужас. Они мячи не отнимали, в контракт не шли, привозили сами себе. В первом голе грубейшая ошибка Альбы. Четвёртый гол — это вообще скандал. Проигрывать 0:3 и вот так стоять, смотреть, ковыряться в носу, это просто позор. «Ливерпуль» выиграл почти все единоборства. А «Барселона» вышла, как будто им купили новую форму и сказали, что им надо её не испачкать. При счёте даже 2:0 они гуляли пешком. Такой «Ливерпуль», конечно, теперь фаворит. Для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас. Они привыкли, что за них играет гениальный футболист, но он один не может всегда решать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.