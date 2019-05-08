Клопп: перед матчем говорил ребятам, что отыграться невозможно, но не для них

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В ответной встрече красные обыграли «Барселону» со счётом 4:0. В первой игре сильнее были сине-гранатовые — 3:0.



«О, эта игра, это выступление — это что-то с чем-то. Я сказал ребятам перед матчем: „Отыграться невозможно, но, раз это вы, у нас есть шанс“. В моей жизни было столько матчей, но много подобных не вспомню. Против тебя топ-команда, пропускать ты не можешь, надо забивать. Просто выиграть — это уже сложно, а с сухим счётом… Я не знаю, как ребята это сделали», — сказал Клопп в интервью BT Sport.

Видео происходившего сразу по окончании поединка «Ливерпуль» — «Барселона» можно посмотреть в «твиттере» Football on BT Sport.