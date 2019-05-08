Вальверде: должен взять ответственность за произошедшее на себя

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).



«Не знаю, как это скажется на мне лично, но как тренер, я должен взять на себя ответственность за произошедшее. Нам очень больно. Особенно больно тем людям, которые второй год переживают подобное разочарование», — приводит слова Вальверде BBC.



Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.

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