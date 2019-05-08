Клопп: «Ливерпуль» играл с, возможно, лучшей командой в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Это было потрясающе! Мы играли с, возможно, лучшей командой в мире. Я видел, как Милнер плакал на поле после игры. Это так много значит для всех нас. Это лучший момент в футболе. В мире есть более важные вещи. Но создание такой эмоциональной атмосферы — это нечто особенное.



Сочетание потенциала и невероятного сердца — это сплав, которого я никогда раньше не видел. Ориги и Шакири не так уже много играли в этом сезоне. Выдать такую игру было очень важно. Это показывает возможности футбола», — приводит слова Клоппа BBC.