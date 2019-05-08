Хусаинов: угловой «Ливерпуль» разыграл по правилам, а Суарес – великий артист

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о работе бригады арбитров во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» (4:0).

«Угловой был разыгран по правилам. Свисток тут был не нужен. «Барселона» ждала, что они сейчас все построятся, англичане же против них играют. А они молодцы – отличная хитрость. Для всей группы защитников это было неожиданно.



Общая работа Чакыра? Всё было прекрасно, было даже великодушие в конце, когда Месси случайно наступил Фабиньо на ногу. Фабиньо просил жёлтую, но Чакыр показал – нет, ничего не будет. Это было великодушно. Судейство в первом тайме? Да, подкат Фабиньо под Суареса был чистым, и жёлтая была неправомерной – Суарес всё-таки великий артист», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.