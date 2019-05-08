Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хусаинов: угловой «Ливерпуль» разыграл по правилам, а Суарес – великий артист

Хусаинов: угловой «Ливерпуль» разыграл по правилам, а Суарес – великий артист
Футбол / Лига чемпионов

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о работе бригады арбитров во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» (4:0).

«Угловой был разыгран по правилам. Свисток тут был не нужен. «Барселона» ждала, что они сейчас все построятся, англичане же против них играют. А они молодцы – отличная хитрость. Для всей группы защитников это было неожиданно.

Общая работа Чакыра? Всё было прекрасно, было даже великодушие в конце, когда Месси случайно наступил Фабиньо на ногу. Фабиньо просил жёлтую, но Чакыр показал – нет, ничего не будет. Это было великодушно. Судейство в первом тайме? Да, подкат Фабиньо под Суареса был чистым, и жёлтая была неправомерной – Суарес всё-таки великий артист», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент