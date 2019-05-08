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Вальверде: «Ливерпуль» переехал «Барселону»

Вальверде: «Ливерпуль» переехал «Барселону»
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«После этих двух быстрых голов всё было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло, но надо отдать должное «Ливерпулю». Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвёртого гола всё закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.

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