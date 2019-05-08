Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бускетс: «Барселоне» было чрезвычайно тяжело справиться с прессингом «Ливерпуля»

Бускетс: «Барселоне» было чрезвычайно тяжело справиться с прессингом «Ливерпуля»
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Сложно смириться с таким поражением. Соперник был лучше. Они с самого начала гнули свою линию. Справиться с их прессингом было чрезвычайно тяжело. Потом они забили, начали давить, это было сложно. Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось», — приводит слова Бускетса пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.

«Ливерпуль» сотворил грёбаное чудо! И плевать на сами трофеи
Однажды дети вас спросят: «Пап-пап, а какой был самый крутой матч?» Теперь вы знаете, что ответить.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент