Бускетс: «Барселоне» было чрезвычайно тяжело справиться с прессингом «Ливерпуля»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Сложно смириться с таким поражением. Соперник был лучше. Они с самого начала гнули свою линию. Справиться с их прессингом было чрезвычайно тяжело. Потом они забили, начали давить, это было сложно. Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось», — приводит слова Бускетса пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.