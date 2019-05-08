Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Эти парни ******* гиганты! Это невероятно! Оштрафуйте меня за мат, если хотите. Английский — не мой родной язык, поэтому у меня нет других слов», — сказал Клопп после матча.

Видео также доступно в «Твиттере».

Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).