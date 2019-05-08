Вальверде: когда соперник отыгрывает такой гандикап, оправдываться бессмысленно

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).



«Соперник был лучше, и это надо принять. Второй гол стал для нас очень чувствительным ударом, а потом они почти сразу забили третий. Мы же свои моменты не реализовали. Когда соперник отыгрывает такой гандикап, оправдываться бессмысленно. Мы подозревали, что «Ливерпуль» сыграет выше, чем на прошлой неделе. Красные так и сыграли, а мы с их высоким прессингом не справлялись.

Пропущенные голы — это всегда чья-то ошибка, одна неточность или другая. Если вы будете анализировать любой гол, то где-то найдёте ошибку. Соперник поймал нас в эпизоде с четвёртым голом, мои игроки этот момент прозевали. «Ливерпуль» сыграл хитро и забил.

Через это надо пройти. Впереди у нас ещё есть финал Кубка Испании, и после этого надо завершить сезон на мажорной ноте. Но прямо сейчас мы раздавлены. Это ужасно. Нам очень и очень жаль. Всё что мы делаем — пытаемся порадовать болельщиков, чтобы они могли гордиться командой. Но это футбол, такое случается. В прошлом у нас тоже были болезненные поражения. С этим ничего не поделаешь», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.



Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.