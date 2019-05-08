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«Ливерпуль» показал свою раздевалку после победы над «Барселоной»

«Ливерпуль» показал свою раздевалку после победы над «Барселоной»
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Победу английскому клубу принесли дубли Дивока Ориги и Жоржиньо Вейналдума, вышедшего на замену после перерыва. По окончании игры пресс-служба «Ливерпуля» представила видео из раздевалки команды.

Видео также доступно в официальном «твиттере» «Ливерпуля».

Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).

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