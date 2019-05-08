Геркус: поучаствовал в перфомансе на «Энфилде» — знаю «you'll never walk alone»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), а также поделился впечатлениями от участия в перфомансе на «Энфилде».

«От игры, самоотверженности и того, как Клопп решил задачу — у меня просто фантастические впечатления. Я давно наблюдаю за «Ливерпулем», такой команды я ещё не видел — они ничего не боятся. До матча общались здесь с друзьями, в основном сходились в том, что главное сегодня – не проиграть. У нас был такой план на игру, но игроки были намного более амбициозны и сотворили чудо. После матча я пел то, что знал. Главные слова: «you'll Never Walk Alone», конечно, знаю. Так что я тоже поучаствовал в перфомансе на «Энфилде», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).