Адиев — о победе «Ливерпуля»: после таких матчей неудобно тренировать самому

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.

«После таких матчей даже неудобно тренировать самому. Футбол был фантастический. Такие матчи украшают игру, их приятно смотреть, как специалисту, да и как болельщику. Не сказал бы, что «Барселона» сыграла провальный матч. Я понимал, что они хотели, как хотели сыграть. Они ловили баланс в обороне, а при атаке Коутиньо поднимался выше, а Видаль «падал» в центр. Вальверде свой план на игру не провалил. Но то, что сделал «Ливерпуль», было очень вдохновенно. Атмосфера сыграла большую роль, они подавили соперника своим постоянным давлением. «Ливерпуль» продавил опорную зону. Когда вышел Вейналдум, он начал своей беговой работой закрывать сразу две позиции. Он из центра подключался в атаку. Было видно, что он действительно был зол. И это сыграло свою роль. После таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.