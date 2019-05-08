Моуринью: это победа Клоппа. Он не похож на других тренеров, которые вечно ноют

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.

«Это победа Клоппа. Он не похож на других тренеров из других чемпионатов, которые плачут из-за потери игроков, ноют, потому что играют слишком много матчей. Это вопрос менталитета», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).