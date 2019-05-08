Суарес: мы должны подставить грудь под все пули, что прилетят в нас

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Мы должны подставить грудь под все пули, которые прилетят в нас. Вся команда должна критически взглянуть на произошедшее, но главное, просить прощения у фанатов, наших семей, наших детей. Это случилось из-за нашего отношения. Мы не можем совершать одну и ту же ошибку два года подряд. Мы взрослые и должны быть самокритичны. У нас нет оправданий», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.