Впервые с 2013 года финал Лиги чемпионов пройдёт без Месси и Роналду

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

Впервые за шесть лет финал Лиги чемпионов пройдёт без участия Лионеля Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Ювентуса». С тех пор, как в 2013 году «Бавария» обыграла в финале дортмундскую «Боруссию» (2:1), в финале турнира неизменно принимали участие команды, в которых играл Месси либо Роналду.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В финале красные сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).