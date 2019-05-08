Караваев: не хочется переходить в команду, которая борется за выживание

Защитник «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев поделился планами на будущее.

«Никак не реагирую на слухи. Просто продолжаю работать. Отлично чувствую себя в «Витессе». Сейчас главная цель — завершить сезон, попав в еврокубки. А уже когда чемпионат завершится, можно будет о чём-то размышлять.

Неважно, откуда клуб. Нужно смотреть, какие задачи команда перед собой ставит. Любой футболист хочет играть в сильном коллективе, бороться только за высокие места, выступать в еврокубках. Это нужно учитывать. Не хочется переходить в команду, которая борется за выживание.

Есть какой-то дедлайн по пребыванию в «Витессе»? Я бы не сказал, что есть какой-то дедлайн, но это тот клуб, из которого действительно нужно делать шаг вперёд. «Витесс» — отличная команда, которая выступает в сильном чемпионате, но необходимо прогрессировать. Тем не менее сейчас я настроен только на игру за эту команду. Хочу принести ей максимум пользы», — приводят слова Караваева «Известия».