Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов. Этот матч запомнится. Такая игра больше не повторится. Ни у кого такого матча больше не будет. У «Ливерпуля» было такое нематериальное событие – это финал с «Миланом» и 3:3. И сейчас такое же духовное свершение. Клопп говорил, что верил в победу? Он великий человек. Но памятник на «Энфилде» ему ставить рано, нужно чуть-чуть подождать. Он способен давать ещё и ещё. Например, победу в финале», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в первом матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.